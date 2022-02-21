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Donetsk ve Luhansk'ta büyük kutlama!

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Giriş: 21.02.2022 23:09
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını ilan etmesinin ardından iki bölgedeki ayrılıkçılar sokaklara çıkarak Rus bayraklarıyla kutlama yapıyor.
Donetsk ve Luhansk’ta büyük kutlama!
Donetsk ve Luhansk'ta büyük kutlama!
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