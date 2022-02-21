21 Şubat 2022, Pazartesi
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Donetsk ve Luhansk'ta büyük kutlama!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını ilan etmesinin ardından iki bölgedeki ayrılıkçılar sokaklara çıkarak Rus bayraklarıyla kutlama yapıyor.