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Donald Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk röportaj! İşte Trump'ı kurtaran o an... | Ayakkabılarını neden istedi? Gizemi çözüldü.

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 15.07.2024 13:23
Eski ABD Başkanı ve kasım ayında yapılacak seçimde yeniden aday olan Donald Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişimi gündemi sarstı. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam eden olayla ilgili FBI soruşturması devam ederken, Trump saldırının ardından ilk özel röportajında çarpıcı ifadeler kullandı.
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Suikast girişimi sonrası ilk röportaj!
Suikast girişimi sonrası ilk röportaj!
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