15 Temmuz 2024, Pazartesi
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Donald Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk röportaj! İşte Trump'ı kurtaran o an... | Ayakkabılarını neden istedi? Gizemi çözüldü.
Eski ABD Başkanı ve kasım ayında yapılacak seçimde yeniden aday olan Donald Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişimi gündemi sarstı. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam eden olayla ilgili FBI soruşturması devam ederken, Trump saldırının ardından ilk özel röportajında çarpıcı ifadeler kullandı.