16 Kasım 2022, Çarşamba
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Donald Trump'tan adaylık açıklaması!
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti. Florida'nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago malikanesinde kameraların karşısına geçen Trump, "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor" diyerek başladığı konuşmasında, iki yıl önce görevi, ABD'yi altın çağına hazır bir halde bıraktığını savundu.