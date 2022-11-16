Donald Trump’tan adaylık açıklaması!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti. Florida'nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago malikanesinde kameraların karşısına geçen Trump, "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor" diyerek başladığı konuşmasında, iki yıl önce görevi, ABD'yi altın çağına hazır bir halde bıraktığını savundu.