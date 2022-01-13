13 Ocak 2022, Perşembe
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Doğu Akdeniz’de ikinci darbe! Total ve Exxen şirketleri sondajı durdurdu
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ikinci büyük darbe geldi. ABD'nin Eastmed projesine desteğini çekmesinden sonra Fransız Total ve Amerikan Exxon Mobil şirketleri de Girit açıklarındaki sondaj faaliyetlerini durdurdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.