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Doğu Akdeniz’de ikinci darbe! Total ve Exxen şirketleri sondajı durdurdu

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 14:37
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ikinci büyük darbe geldi. ABD'nin Eastmed projesine desteğini çekmesinden sonra Fransız Total ve Amerikan Exxon Mobil şirketleri de Girit açıklarındaki sondaj faaliyetlerini durdurdu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
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