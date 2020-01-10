Dev timsah bilim insanını yedi! Dehşete düşüren olay... |Video

Endonezya'daki Kuzey Sulawesi'deki bir araştırma tesisinde dev bir timsah araştırma yapan bilim kadınını yuttu. 44 yaşındaki Deasy Tuwo, cuma günü timsaha et verdiği sırada saldırısına uğradı.

Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor.

Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediği biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.

CV Yosiki Laboratuvarı adlı tesiste gerçekleşen olayda dehşete düşen personel, o sabah suda garip bir şeyler olduğunu düşünerek durumu öğrenmeye çalıştılar.

BELKİ DE YEMEYİ BİTİREMEDİ

Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."

Daily mail'in haberine göre olaydan sonra polis, timsahın sahibini bulmaya çalışıyor. Araştırma tesisini açanın Japon bir iş insanı olduğuna inanılıyor