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Dev piton yılanını görünce şoke oldu! Dükkanı açmak istedi ancak...

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Giriş: 16.01.2021 23:50
Güncelleme:17.01.2021 01:38
Tayland'dan dükkanını açmaya giden bir kişi dev bir piton yılanı ile karşılaştı. Olay anında büyük bir şok yaşayan vatandaş 10 metrelik dev piton yaşattığı paniğin ardından bakın nasıl yakalandı…

Tayland'da bir kahve dükkanının önüne kadar gelen piton yılanı işte böyle yakalandı.

10 metre uzunluğundaki piton yılanı kahve dükkanının önünde sarılı halde görüldü.

Dükkan sahibi, 63 yaşındaki Taylandlı dev yılana rastladığında dükkanını açmak üzereydi.

Panik halde hayvan kurtarıcılarını arayan Taylandlı, yılanın kısa sürede yakalanmasını sağladı.

Dev piton önce başından yakalandı, ancak kurtulmayı başardı.

Hayvan koruyucular bu kez uzun bir sırıkla yılanı yakalamak istedi.

O sırada olayı izleyenler de pitonu yakalama uğraşına katıldı.

Yakalanan piton bir torbaya konuldu ve vahşi doğaya bırakılmak üzere götürüldü.

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