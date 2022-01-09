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Dev kaya parçası teknelerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var | Korku dolu o anlar kamerada

İHA
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Giriş: 09.01.2022 01:26
Bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Korku dolu o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio'da bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçası düştü.

Minas Gerais itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Capitolio şehrinde yaşanan olayda düşen kaya parçasının 3 tekneye isabet ettiği bildirilerek, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan 23'ünün iyi durumda olduğu ve evlerine gönderildiği belirtilerek, 11 yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

2 TEKNE BATTI

Yetkililer ayrıca, olay anında koyda yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu ancak bir çoğunun kaza yerinden uzaklaşarak kurtulduğunu açıklarken, düşen kayanın isabet ettiği 3 tekneden 2'sinin battığını aktardı.

Olaydan kısa zaman önce bazı turistler, kayalıklardan küçük parçaların düştüğünü fark ederek video çekmeye başlarken, kayalıklara yakın olan teknelere ıslık çalarak uyarmaya çalıştığı görüldü.

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