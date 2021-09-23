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Dev balon kontrolden çıktı trafiği birbirine kattı! Çin'de çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

İHA
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Giriş: 23.09.2021 21:29
Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde kontrolden çıkan dev bir ay balonu, otoyola girdi. Dev balona ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde geçtiğimiz pazartesi günü dev bir ay balonu kontrolden çıktı.

TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR

Sabah saatlerinde yaşanan olayda kontrolden çıkan balon, otoyola girerek trafiği birbirine kattı. Balonun arkasından koşan 2 kişi ise dev balonu yakalamaya çalıştı.

O anlarda bir araç sürücüsünün telefon kamerasına yansıyan dev ay balonuna ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Dev balon kontrolden çıktı otoyola girdi
Dev balon kontrolden çıktı otoyola girdi
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