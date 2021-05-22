22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dev ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Mucize anı kamerada |Video

Dev ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Mucize anı kamerada |Video

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.05.2021 17:14
Güncelleme:22.05.2021 17:42
Şiddetli rüzgar, ağacı yerinden söktü... Dev ağaç yolda yürüyen bir kadının üzerine devriliyordu. Kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hindistan'da kayda geçen o görüntüleri sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenen videolar arasına girdi.

Hindistan'ın batısında meydana gelen Tauktae fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Yol ortasındaki ağacın yaya bir kadının üzerine devrilmesiyle ise felaketin eşiğinden dönüldü.

Numbai kentinde yolda yürüyen bir kadın, sert esen rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

Fırtına nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken 200 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Dev ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Rusya gizemli üssün kapılarını açtı
Rusya gizemli üssün kapılarını açtı
Kırmızı ışık dehşeti! Yayaların arasına daldı
Kırmızı ışık dehşeti! Yayaların arasına daldı
Bahçesini mezarlığa çevirdi! Dehşete düşüren olay
Bahçesini mezarlığa çevirdi! Dehşete düşüren olay
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Nijerya Genelkurmay Başkanı öldü
Nijerya Genelkurmay Başkanı öldü
Çin art arda 3 depremle sarsıldı
Çin art arda 3 depremle sarsıldı
Kabe imamına saldırı girişimi
Kabe imamına saldırı girişimi
İlginç olay! Uçuş sırasında...
İlginç olay! Uçuş sırasında...
Akılalmaz görüntüler! Yol havaya uçtu
Akılalmaz görüntüler! Yol havaya uçtu
Oğlu için futbol takımı aldı
Oğlu için futbol takımı aldı
BBC'ye Diana tepkisi
BBC'ye "Diana" tepkisi
Daha Fazla Video Göster