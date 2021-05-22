Dev ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Mucize anı kamerada |Video

Şiddetli rüzgar, ağacı yerinden söktü... Dev ağaç yolda yürüyen bir kadının üzerine devriliyordu. Kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hindistan'da kayda geçen o görüntüleri sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenen videolar arasına girdi.

Hindistan'ın batısında meydana gelen Tauktae fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Yol ortasındaki ağacın yaya bir kadının üzerine devrilmesiyle ise felaketin eşiğinden dönüldü.

Numbai kentinde yolda yürüyen bir kadın, sert esen rüzgarın etkisiyle düşen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

Fırtına nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken 200 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi.