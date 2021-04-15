"Derin ABD harekete geçti!" Avrupa'daki protesto dalgasında Biden etkisi var mı?

Donald Trump'tan koltuğu devralan Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu. Biden'ın görevi devralmasının ardında Avrupa'da birçok ülkede sokaklar hareketleri şiddetini arttırarak büyüdü. Avrupa'da başlayan bu protesto dalgasının arkasında kim ya da kimler var? Takivm Gazetesi Yazar Bülent Erandanç, Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte özellikle Fransa'da Macron'a karşı gösterilerde derin ABD'nin etkisi olduğunu belirtti. Peki Avrupa'da neler oluyor? Uzman isimler bu soruya A Haber'de yanıt verdi.

Avrupa'da pek çok ülke, geniş çaplı eylemlere sahne oluyor...

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi ile beraber, değişime uğramaya başlayan küresel dengeler, sokak hareketlerini de beraberinde getirdi.

Avrupa'da başlayan protesto dalgası, şu an birçok ülkeye yayılmış durumda...

Kuzey İrlanda... Fransa... İspanya... Belçika...

Farklı ülkelerde, eşzamanlı olarak başlayan eylemler,

Avrupa sokaklarını savaş alanına çevirmiş durumda...

Uzmanlara göre, bu protestolar istihbarat örgütleri tarafından organize ediliyor.

Ve etki ajanları yer yer sokak hareketleri içerisinde yer alıyor...

AVRUPA'DA 'BIDEN' ETKİSİ!

Sıkı koronavirüs tedbirleri ve yaşanan ekonomik sorunlar, Avrupa halkını protestoya yöneltmiş durumda...

Ancak bir taraftan da, Biden'ın gelişi ile paralel, yeni dünya düzeninin dizaynıyla ilgili, kitlelerin harekete geçirildiği de iddia ediliyor...

Uzmanlar renkli devrimler ve Arap Baharı'ndaki sürecin, tekrar başlayabileceği konusunda uyarıyor...

Küreselcilerin obama döneminde başlattıkları gelişmeleri, Biden döneminde de sürdürmesi bekleniyor...

Tıpkı 2000'lerin başındaki gibi, dizayn edilmek istenen ülkelerin, yumuşak güç operasyonlarına hedef olabileceği düşünülüyor...

Avrupa'da sokaklar karışık...

Halk endişeli...

Hükümetlerin aklında ise tek bir soru var...

Protesto dalgası farklı şehirlerede sıçrar mı?

Ve sokak hareketlerinin kapsamı genişler mi?

Bu soruların cevabı henüz bilinmiyor...

Ancak bilinen birşey var ki, protesto dalgası, Avrupa'nın gündeminden bir süre daha düşmeyeceğe benziyor.