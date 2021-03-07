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Denk Partisi Kurucusu ve Milletvekili Tunahan Kuzu A Haber'e Konuştu: Hollanda İslam, Türkiye üzerinden...

A Haber
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Giriş: 07.03.2021 01:21
Güncelleme:07.03.2021 01:32
Denk Partisi Kurucusu ve Milletvekili Tunahan Kuzu, 17 Mart 2021'de yapılması planlanan Hollanda seçimlerini A Haber'e değerlendirdi. Tunahan Kuzu, meclise sunulan sözde Ermeni soykırımının kabulü önergesini ve Türkleri hedef alan gizli rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda'da 17 Mart 2021'de yapılması planlanan meclis seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Seçimlerin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenme ihtimali bulunsa da partiler çalışmalarını sürdürüyor

Yaşanan o süreci denk partisi kurucusu ve milletvekili Tunahan Kuzu, A Haber'e değerlendirdi.

"HERKES BUNUN NASIL BİR OYUN OLDUĞUNU GÖRÜYOR"

Tunahan Kuzu, Hollanda Temsilciler Meclisi'ne sunulan sözde Ermeni soykırımının kabulü önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzu, "Maalesef alıştığımız bir süreç. 2020 yılında bu önerge her yıl olduğu gibi seçimlerden önce gündeme getiriliyor. Bu önerge 8 defa önerilmiş. Herkes bunun nasıl bir oyun olduğunu görüyor." yorumunu yaptı

"TÜRK TOPLUMU, İSLAM VE TÜRKİYE ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORLAR"

Tunahan Kuzu ayrıca Hollanda'da Türkleri ve İslam'ı hedef alan gizli rapora ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Türklerin, İslam'ın ve Türkiye'nin" siyaset malzemesi haline getirildiğini vurgulayan Tunahan Kuzu, "Maalesef sıkça rast geldiğimiz bir olay. Seçimlerden bir kaç gün önce Türk toplumu mercek altına alındı. Tekrar aynı şeyi görüyoruz. Hollanda'da Türk toplumu, İslam ve Türkiye üzerinden siyaset yapıyorlar. Bu normal hale geldi. Buna müsaade etmememiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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Hollanda İslam, Türkiye üzerinden...
"Hollanda İslam, Türkiye üzerinden... "
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