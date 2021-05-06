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Dedeağaç'ta ABD çıkarması! Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Ağır silahlar, saldırı helikopterleri, 28 bin asker...
ABD, NATO’nun ‘Defender Europe 21’ tatbikatı için Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki Dedeağaç’a gönderdiği askeri teçhizatlar “Lıberty Promıse” kargo gemisinden indirilmeye başlandı. Askeri araçlar arasında,110 “Black Hawk”, 10 “Chinook” tipi askeri nakliye, 25 adet de “Apache” tipi saldırı helikopteri yer alıyor.