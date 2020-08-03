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Darbeci Hafter bir avuç askeriyle Türkiye'yi tehdit etti

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Giriş: 03.08.2020 21:29
Güncelleme:03.08.2020 21:38
Libya'da umduğunu bulmayan darbeci Hafter şimdi de komik şovlara başladı. Hafter, bir avuç eli kanlı silahlı adamıyla Türkiye'yi tehdit etti.

Libya'da destekçilerine rağmen, büyük yenilgi yaşayan Hafter, şimdi de komik şovların peşinde...

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Hafter, ziyaret ettiği birlikte aklınca Türkiye'yi tehdit etti.

Yanına aldığı bir avuç asker ve 3-5 tank ile boyunu aşan cümleler sarf eden darbeci general, Türkiye'yi işgalci olmakla suçladı.

DARBECİ HAFTER BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda darbeci general, Başkan Erdoğan'ı da hedef aldı.

Hafter, "Erdoğan, Libya'ya atalarının mirasını aramaya geldi" ifadelerini kullandı.

Libya topraklarındaki Türklerle kendi güçlerinin karşılaşacağını söyleyen darbeci komutan, Libya'da 300 yıl kalan Türklerin "yağmacı ve katil" olarak görüldüğünü savundu.

Sosyal medyada yer alan videoya Arap dünyasından tepki yağdı.

Yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, Hafter'in sonunun geldiğini ve Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücünü, ensesinde hissettiği için korkuyla konuştuğunu yazdı.

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