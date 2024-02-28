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Danimarka Başbakanı’nın paylaşımı gündem oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 19:49
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen sosyal medyada, yemek yaptığı ana dair bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta tek bir kesme tahtasında hem tavuğun hem de sebzelerin kesildiği görülüyor. Paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Takipçilerinin tepkisi üzerine başbakan tekrar bir paylaşım yaptı. "Bıçak da tahta da yıkandı" dedi ancak takipçileri ikna olmadı. A Haber ekibi mutfağın ustaları annelere mikrofon uzattı işte haberin detayları…
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