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17.09.2019
Cristiano Ronaldo’nun duygusal anları! Babasının görüntüleri görünce…
İtalyan futbol takımı Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, İngiltere’de yayın yapan bir televizyona röportaj verirken programda duygusal anlar yaşadı. 14 yıl önce ölen babasına dair görüntüleri izleyen Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı. Haberin ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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