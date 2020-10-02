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Covid-19 testi pozitif çıkan Trump'tan flaş hamle! Kıyamet günü uçakları havalandı

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Giriş: 02.10.2020 17:14
Güncelleme:02.10.2020 17:15
Dünya genelinde 34 milyondan fazla insanı etkileyen ve 1 milyondan fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı en çok ABD'yi sarstı. ABD'de 7 milyondan fazla insan enfekte olurken ölenlerin sayısı ise 200 bini aştı. Dünya ABD'den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin Covid-19 test sonuçlarını pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından ABD semanlarında 'kıyamet günü uçakları' olarak bilenen E-6B Mercury uçakları peş peşe havalandı.
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