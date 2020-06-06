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Coronavirüs (Covid-19) pandemisinde rakam 7 milyona yaklaştı! İşte 6 Haziran verilene göre en çok vaka görülen 5 ülke |Video
Son dakika haberi; 2019 Aralık ayı sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya hızla yayıldı ve 6 Haziran Cumartesi günü son verilerine göre salgından etkilenen kişi sayısı 7 milyona yaklaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400 bin sınırında...
Vaka sayılarında 2 milyon kişiye yaklaşan ABD ilk sırada yer alırken, ABD'yi Brezilya, Rusya, İngiltere ve İspanya takip etti.
İşte 6 Haziran Cumartesi günü dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında son durum CANLI harita...
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı 5 Haziran Cuma gününe ait dünya geneli koronavirüs verilerini gösteren bir grafik paylaştı..
5 HAZİRAN CUMA KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Türkiye'de şu ana kadar 2.267.412 test yapılmış olup, 168.340 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.648 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 133.400 hasta iyileşmiştir.