Coronavirüs (Covid-19) pandemisinde rakam 7 milyona yaklaştı! İşte 6 Haziran verilene göre en çok vaka görülen 5 ülke |Video

Son dakika haberi; 2019 Aralık ayı sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya hızla yayıldı ve 6 Haziran Cumartesi günü son verilerine göre salgından etkilenen kişi sayısı 7 milyona yaklaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400 bin sınırında... Vaka sayılarında 2 milyon kişiye yaklaşan ABD ilk sırada yer alırken, ABD'yi Brezilya, Rusya, İngiltere ve İspanya takip etti. İşte 6 Haziran Cumartesi günü dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında son durum CANLI harita...

Son dakika haberi; 2019 Aralık ayı sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya hızla yayıldı ve 6 Haziran Cumartesi günü son verilerine göre salgından etkilenen kişi sayısı 7 milyona yaklaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400 bin sınırında...

Vaka sayılarında 2 milyon kişiye yaklaşan ABD ilk sırada yer alırken, ABD'yi Brezilya, Rusya, İngiltere ve İspanya takip etti.

İşte 6 Haziran Cumartesi günü dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarında son durum CANLI harita...

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı 5 Haziran Cuma gününe ait dünya geneli koronavirüs verilerini gösteren bir grafik paylaştı..

5 HAZİRAN CUMA KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Türkiye'de şu ana kadar 2.267.412 test yapılmış olup, 168.340 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.648 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 133.400 hasta iyileşmiştir.