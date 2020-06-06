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Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor | 6 Haziran vaka sayıları açıkladı
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 209'a yükseldi
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 209'a yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 75 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 209'a çıktı. Ülkede 2 bin 269 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 169 bin 425'e ulaştığı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı 5 Haziran Cuma gününe ait dünya geneli koronavirüs verilerini gösteren bir grafik paylaştı.
5 HAZİRAN CUMA KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Türkiye'de şu ana kadar 2.267.412 test yapılmış olup, 168.340 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.648 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 133.400 hasta iyileşmiştir.