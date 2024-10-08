CNN ve BBC çalışanlarından itiraf: Yalan söylediğimiz çok açıktı

Al Jazeera televizyonu bir belgesel hazırladı. Belgeselde Batı medyasının İsrail lehine nasıl yalan haber yaptığı anlatıldı. Belgeselde ABD merkezli CNN ve İngiltere merkezli BBC çalışanları da Batı medyasının yalanlarını itiraf etti.

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