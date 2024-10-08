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CNN ve BBC çalışanlarından itiraf: Yalan söylediğimiz çok açıktı

CNN ve BBC çalışanlarından itiraf: Yalan söylediğimiz çok açıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 16:39
Al Jazeera televizyonu bir belgesel hazırladı. Belgeselde Batı medyasının İsrail lehine nasıl yalan haber yaptığı anlatıldı. Belgeselde ABD merkezli CNN ve İngiltere merkezli BBC çalışanları da Batı medyasının yalanlarını itiraf etti.
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