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Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs (Covid-19) karantinası kaldırılıyor
Son dakika haberi; Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya sıçrayan ve sonrasında kentte kontrol altına alınan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantinanı kaldırılacağı bildirildi.
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