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24.03.2020

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs (Covid-19) karantinası kaldırılıyor

Son dakika haberi; Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya sıçrayan ve sonrasında kentte kontrol altına alınan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantinanı kaldırılacağı bildirildi.

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