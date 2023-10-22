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Çin'den Filistin mesajı: İslam ve Arap ülkelerinin yanındayız

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Giriş: 22.10.2023 16:05
Siyonist İsrail'in Gazze'deki katliamına ABD ve Batı sessiz kalırken başta Türkiye olmak üzere Rusya ve Çin'den büyük tepki var. Son olarak Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tüm tarafların jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakarak kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini bildirdi. İşte detaylar...
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