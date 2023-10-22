Çin'den Filistin mesajı: İslam ve Arap ülkelerinin yanındayız

Siyonist İsrail'in Gazze'deki katliamına ABD ve Batı sessiz kalırken başta Türkiye olmak üzere Rusya ve Çin'den büyük tepki var. Son olarak Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tüm tarafların jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakarak kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini bildirdi. İşte detaylar...