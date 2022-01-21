Çin ile mücadele eden ABD geride sorun istemiyor! ABD-Çin krizinde Türkiye nasıl tavır almalı?

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin diplomasi ile çözülmesi için ABD sınırları zorluyor. Nedeni ise Washington yönetiminin dış politikadaki odağını Çin'e çevirmesi. Askeri ve ekonomik gücüyle Asya-Pasifik bölgesine yönelen ABD, arkada dikkat dağıtacak bölgesel sorunlar istemiyor.

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