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Çin ile mücadele eden ABD geride sorun istemiyor! ABD-Çin krizinde Türkiye nasıl tavır almalı?

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Giriş: 21.01.2022 14:42
Güncelleme:21.01.2022 14:43
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin diplomasi ile çözülmesi için ABD sınırları zorluyor. Nedeni ise Washington yönetiminin dış politikadaki odağını Çin'e çevirmesi. Askeri ve ekonomik gücüyle Asya-Pasifik bölgesine yönelen ABD, arkada dikkat dağıtacak bölgesel sorunlar istemiyor.
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