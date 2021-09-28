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Cerablus’ta bombalı terör saldırıları: 1 ölü, 15 yaralı

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Giriş: 28.09.2021 12:57
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı bombalı terör saldırısı düzenlendi. İlk tespitlere göre, 1 kişi öldü,15 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelere başladı. Resmi bir açıklama henüz gelmedi. Fakat saldırının terör örgütü YPK/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cerablus merkezinde bir motosiklete ve çöp konteynerine yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldığı açıklandı. 15 kişinin yaralandığı terör saldırısında, yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelere başladı. Resmi bir açıklama henüz gelmedi. Fakat saldırının terör örgütü YPK/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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