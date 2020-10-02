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Cephe hattından yeni görüntüler! Ermenistan’a ait hedefler yerle bir edildi

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Giriş: 02.10.2020 20:51
Güncelleme:02.10.2020 20:58
Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarında Ermenistan hedeflerini vurma anına ait görüntüler yayınlandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir topçu noktasını ve tankı imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topçu noktası ve tankın imha anına dair görüntüleri paylaştı.

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