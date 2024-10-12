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Çeçenistan Grozni’de benzin istasyonunda büyük patlama: Alevler gökyüzünü kapladı

Çeçenistan Grozni’de benzin istasyonunda büyük patlama: Alevler gökyüzünü kapladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 19:22
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de bir benzin istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Benzin istasyonunun adeta yangın yerine döndü. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda acil durum ekipleri sevk edildi. İşte o anlar...
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