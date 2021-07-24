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Canlı yayında şoke eden kavga! Eski bürokratlar birbirleri yumrukladı

İHA
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Giriş: 24.07.2021 02:11
Güncelleme:24.07.2021 02:13
Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı’ndan canlı yayında yumruklu kavgaya tutuştu. Moldova’daki seçimler sonrası yaşanan gelişmelerin tartışıldığı programda bir anda sinirler gerildi ve eski bürokratlar kavgaya etti. Program sunucusu Dmitriy Mişin programdan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayınladı.

Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat canlı yayında birbirine girerken, tartışma tokat ve yumruklarla son buldu.

ESKİ BAKAN DARBELER SONRASI BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat konuk oldukları bir televizyon programında kavga etti.

Canlı yayında giderek hararetlenen tartışma tokat ve yumruklarla son buldu. Tofilat'a masada duran su dolu bardağı fırlatan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.

KAVGA SONRASI BARIŞ POZU

Ülkede geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ve politik durumun ele alındığı program, kavga nedeniyle sona erdi. Program sunucusu Dmitriy Mişin programdan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayınladı.

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