Çağrı cihazları nasıl bomba oldu? "MOSSAD cihazları üretim sürecinde değiştirdi"

Dün çağrı cihazları bugün ise telsizler. İsrail'in Hizbullah’a yönelik siber saldırıları peş peşe geldi. Beyrut'taki Hizbullah üyeleri uzun süredir birbirleriyle haberleşmede "Peycır" adı verilen 80'lerin teknolojisi çağrı cihazlarını kullanıyordu dün o cihazlar iddiaya göre Avrupa’daki bir tesiste üretim aşamasında içlerine yerleştirilen patlayıcılar sayesinde birer bombaya dönüştürüldü. Bugün benzer bir saldırı daha gerçekleşti Lübnan’da. Patlamalarda can kaybı 12'ye yükseldi. 3 bine yakın kişi de yaralandı. Sky News Arabia saldırının arkasında Mossad'ın olduğuna işaret etti ve saldırının detaylarını paylaştı. Son gelişmeleri, A Haber muhabiri İslim İstanbullu Kudüs'ten aktardı.

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