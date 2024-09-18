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Çağrı cihazları nasıl bomba oldu?

Çağrı cihazları nasıl bomba oldu? "MOSSAD cihazları üretim sürecinde değiştirdi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 20:53
Dün çağrı cihazları bugün ise telsizler. İsrail'in Hizbullah’a yönelik siber saldırıları peş peşe geldi. Beyrut'taki Hizbullah üyeleri uzun süredir birbirleriyle haberleşmede "Peycır" adı verilen 80'lerin teknolojisi çağrı cihazlarını kullanıyordu dün o cihazlar iddiaya göre Avrupa’daki bir tesiste üretim aşamasında içlerine yerleştirilen patlayıcılar sayesinde birer bombaya dönüştürüldü. Bugün benzer bir saldırı daha gerçekleşti Lübnan’da. Patlamalarda can kaybı 12'ye yükseldi. 3 bine yakın kişi de yaralandı. Sky News Arabia saldırının arkasında Mossad'ın olduğuna işaret etti ve saldırının detaylarını paylaştı. Son gelişmeleri, A Haber muhabiri İslim İstanbullu Kudüs'ten aktardı.
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