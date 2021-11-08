Bulgaristan sandık başına gidiyor! Türk siyasetçi Mustafa Karadayı da aday

İki genel seçimin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu sefer hem cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimler için 3. kez sandık başına gidecek. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının da katılabileceği seçimlerde Türk siyasetçi HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına aday. Bulgaristan'da kaç Türk kökenli seçmen var? Bulgaristan siyasetinde Türk oyları ne kadar etkili? Bulgaristan seçimlerinde Türk seçmenlerin önemi ne? Çifte vatandaşlar oy kullanabiliyor mu? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Kader özlem değerlendirdi.

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