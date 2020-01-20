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20.01.2020

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da yol kenarına iniş yapan helikopterin pervanelerine kamyon çarptı. Helikopterin pervaneleri parçalanırken, kazada yaralanan olmadı. Brezilya güvenlik güçlerinin Acre kentinde düzenlediği opreasyon sırasında kullandıkları helikopter, içerisindeki 5 kişi ile yol kenarına iniş yaptı. Operasyona katılan polisleri taşıyan helikopterin pervanelerine bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyon çarptı. Kazada, helikopterin pervaneleri parçalanırken şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.

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