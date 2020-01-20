Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da yol kenarına iniş yapan helikopterin pervanelerine kamyon çarptı. Helikopterin pervaneleri parçalanırken, kazada yaralanan olmadı. Brezilya güvenlik güçlerinin Acre kentinde düzenlediği opreasyon sırasında kullandıkları helikopter, içerisindeki 5 kişi ile yol kenarına iniş yaptı. Operasyona katılan polisleri taşıyan helikopterin pervanelerine bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyon çarptı. Kazada, helikopterin pervaneleri parçalanırken şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.