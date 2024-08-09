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Brezilya'da büyük panik! Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü

Brezilya'da büyük panik! Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 20:36
Güncelleme:09.08.2024 20:36
Son dakika haberleri... Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü.
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