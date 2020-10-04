Bozguna uğrayan Ermenistan ordusu askerlerini mevzilere zincirliyor

Dağlık Karabağ bölgesini yıllardır işgal eden Ermenistan, Azerbaycan ordusunun bozgununa uğradı. Cephede çok sayıda kayıp veren Ermenistan ordusu, askerleri mevziden kaçmasın diye zincirlere vurdu. .

Azerbaycan ordusunun 28 yıldır işgal altındaki Karabağ'ı özgürleştirmek için başlattığı harekat 7. gününü geride bıraktı.

Önceki gün Cebrail-Fuzuli yönünde bir çok stratejik tepeyi ele geçiren Azerbaycan ordusu dün de ilerleyişini devam ettirdi. Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı vurulan nokta ve araçların görüntülerine yayınladı.

FİRARA KARŞI KONTROL NOKTASI

Karadan ve havadan ağır darbeler yiyen Ermenistan ordusunda tam bir bozgun yaşanıyor. Ermeni askerler araç, silah ve mevzilerini bırakarak Karabağ içlerine doğru kaçıyor. Cephe gerisine ve Ermenistan'la bağlantı koridoruna çok sayıda çok sayıda kontrol noktası kurarak firarları önlemeye çalışan Ermeni ordusunun zaman zaman kendi askerlerine karşı silah kullandığı belirtildi.

MEVZİDE ZİNCİRE VURDULAR

Bununla da yetinmeyen Ermeni ordusunun kaçmalarını önlemek amacıyla askerleri mevzilerini zincirlediği ortaya çıktı. Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen stratejik tepede öldürülen askerlerin bulundukları noktaya zincirlendikleri görüldü. Kaçarken kendi ordusu tarafından vurulmak istemeyen Ermeni askerleri de Azerbaycan ordusuna teslim olmaya başladı. Azerbaycan basını beyaz bayrak çekerek teslim olan bir grup askerin görüntülerini yayınladı.

YAŞLILARI CEPHEYE SÜRECEKLER

Firar ve kayıplarla mevzileri tutacak personel bulma konusunda sıkıntı yaşayan Ermenistan ordusu, dünya genelindeki soydaşlarını çağrı yaptı. 50 yaşına kadar erkekleri ve genç kadınları silah altına alan Ermeni ordusunun, 60 yaşın üzerindeki insanları da cepheye sürme planları yaptığı ifade edildi.

ŞEHİRLER BOŞALIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ordudaki bozgun havası demografiyi değiştirmek için dünyanın dört bir yanından getirilerek Karabağ'a yerleştirilen Ermenileri de etkiledi. İşgalcilerin kurduğu korsan devletin başkenti olarak gösterilen Hankendi boşalmaya başladı. Siviller eşyalarını araçlarına yükleyerek Ermenistan'a doğru kaçmaya başladı.Karadan ve havadan ağır darbeler yiyen Ermenistan ordusunda tam bir bozgun yaşanıyor. Ermeni askerler araç, silah ve mevzilerini bırakarak Karabağ içlerine doğru kaçıyor. Cephe gerisine ve Ermenistan'la bağlantı koridoruna çok sayıda çok sayıda kontrol noktası kurarak firarları önlemeye çalışan Ermeni ordusunun zaman zaman kendi askerlerine karşı silah kullandığı belirtildi.