15 Ocak 2022, Cumartesi
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Bosna’da tansiyon son 30 yılın zirvesinde! Ayrılıkçı yüz: Sırp lider Dodik
Dayton Anlaşması Bosna Hersek'te silahları susturmuş olsa da tam bir birliktelik sağlanamadı. Bu durum, anlaşmadan yıllar sonra da hissediliyor. Öyleki Sırp lider Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemlerin günümüzdeki temsilcisi konumuna geldi. Peki Dodik'in gerçek amacı ne? İşte tüm detaylar…