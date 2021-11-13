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Bosna Hersek'te kim, neden karışıklık istiyor?

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Giriş: 13.11.2021 16:44
Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik, Dayton anlaşmasına geri dönülmemesi halinde Sırp Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ilan edeceğini açıkladı. Dodik'in ayrılıkçı söylemleri sonrası ülke yeni bir siyasi krize sürüklendi. Peki, Dayton anlaşması nedir? Dodik neden bu anlaşmaya işaret etti? Yanıtı özel haberimizde izliyoruz.
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