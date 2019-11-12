Bolivya'da Evo Morales'e yapılan darbenin arkasında kim var? Maduro'dan flaş sözler...

Bolivya'dan gelen darbe haberi dünya kamuoyunun gündemine bomba gibi oturdu. Seçimleri dördüncü defa kazanan Devlet Başkanı Evo Morales'in zorla istifa ettirilmesi dünya gündeminin bir numaralı konusu oldu. Peki, Bolivya'daki darbenin arkasındaki güç kim? Özellikle ABD’nin eski Alaska senatörü Mike Gravel'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kritik öneme sahip. Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’da Bolivya'daki skandal darbeyi yakından takip ediyor. Daha önce de kendisine defalarca yönelen darbeyi püskürten Maduro önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...