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Ayaklarını camdan dışarı çıkartan yolcu trafiği riske attı

Denizli-Ankara karayolunda Tofaş marka bir otomobilde ayaklarını camdan dışarıya çıkartarak kilometrelerce ilerleyen yolcu hem kendi canını hem de diğer sürücülerinkini riske attı.

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