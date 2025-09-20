BM’den kritik Filistin kararı! ABD’ye karşı Mahmud Abbas planı

ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu’nda bağımsızlık açıklamasına engel olmak amacıyla vizesini iptal etmişti. Ancak BM'den de kritik hamle geldi, Mahmud Abbas’ın toplantıda video kaydıyla hitabına izin verildi.

