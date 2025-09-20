20 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları BM'den kritik Filistin kararı! ABD'ye karşı Mahmud Abbas planı
Giriş: 20.09.2025 09:10
ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu’nda bağımsızlık açıklamasına engel olmak amacıyla vizesini iptal etmişti. Ancak BM'den de kritik hamle geldi, Mahmud Abbas’ın toplantıda video kaydıyla hitabına izin verildi.
