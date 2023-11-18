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BM: Gazze'de güvenli yer yok | Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail Şifa Hastanesi'ndekileri açlık ve susuzluğa mahkum etti

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Giriş: 18.11.2023 10:14
7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze Şeridi'ni ağır bir şekilde bombalayan ve çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivilin ölümüne neden olan katil İsrail, ABD desteğiyle bölgede soykırım yapıyor. Terör ordusu havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırırken, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı. Özellikle cami, hastane ve kiliselere bomba yağdıran İşgalci İsrail, 8 gündür kuşattığı Şifa Hastanesi'ne günlük sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verirken; hastanede insanların açlık ve susuzlukla baş başa kaldığı açıklandı. Katil İsrail ordusu, hasta ve yaralıların bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi.
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