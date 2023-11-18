18 Kasım 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
BM: Gazze'de güvenli yer yok | Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail Şifa Hastanesi'ndekileri açlık ve susuzluğa mahkum etti
7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze Şeridi'ni ağır bir şekilde bombalayan ve çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivilin ölümüne neden olan katil İsrail, ABD desteğiyle bölgede soykırım yapıyor. Terör ordusu havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırırken, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı. Özellikle cami, hastane ve kiliselere bomba yağdıran İşgalci İsrail, 8 gündür kuşattığı Şifa Hastanesi'ne günlük sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verirken; hastanede insanların açlık ve susuzlukla baş başa kaldığı açıklandı. Katil İsrail ordusu, hasta ve yaralıların bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi.