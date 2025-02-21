BM-AB ve Dünya Bankası’nda Gazze raporu: Yıkımın bilançosu 53 milyar dolar

İsrail'in 15 aylık vahşi soykırımından geriye enkaza dönmüş bir Gazze kaldı. Dünya kentin yeniden inşasına ilişkin seçenekleri konuşurken yıllar alacak sürecin bilançosu açıklandı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın raporuna göre Gazze'yi ayağa kaldırmanın bedeli tam 53,2 milyar dolar.

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