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BM-AB ve Dünya Bankası’nda Gazze raporu: Yıkımın bilançosu 53 milyar dolar

BM-AB ve Dünya Bankası’nda Gazze raporu: Yıkımın bilançosu 53 milyar dolar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 16:36
Güncelleme:21.02.2025 16:40
İsrail'in 15 aylık vahşi soykırımından geriye enkaza dönmüş bir Gazze kaldı. Dünya kentin yeniden inşasına ilişkin seçenekleri konuşurken yıllar alacak sürecin bilançosu açıklandı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın raporuna göre Gazze'yi ayağa kaldırmanın bedeli tam 53,2 milyar dolar.
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BM-AB ve Dünya Bankası’nda Gazze raporu: Yıkımın bilançosu 53 milyar dolar
Gazze’de yıkımın bilançosu 53 milyar dolar
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