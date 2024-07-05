05 Temmuz 2024, Cuma
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Biden'a 'Çekil' çağrıları yayılıyor: Bir kapak da The Economist'ten
ABD Başkanı Joe Biden'ı geçen haftaki kötü münazara performansının ardından Britanya merkezli The Economist dergisi de adaylıktan çekilmeye çağırdı. The Economist dergisi de yeni sayısının kapağında 'Ülke yönetmesi imkansız' yazısı ve ABD başkanlık armasını taşıyan yürüteç fotoğrafıyla Biden'ı yarıştan çekilmeye çağırdı. The Times dergisi de yeni sayısının kapağına 'Panik' yazmış ve sayfayı terk eden Biden'ın fotoğrafını koymuştu.