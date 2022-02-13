13 Şubat 2022, Pazar
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Biden ve Putin Ukrayna krizini görüştü
Giderek büyüyen Ukrayna krizinde yoğun diplomatik temaslar devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peki o görüşmede neler konuşuldu, hangi kararlar alındı? Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.