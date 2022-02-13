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Biden ve Putin Ukrayna krizini görüştü

A Haber
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Giriş: 13.02.2022 11:14
Giderek büyüyen Ukrayna krizinde yoğun diplomatik temaslar devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Peki o görüşmede neler konuşuldu, hangi kararlar alındı? Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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