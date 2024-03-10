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Biden kameraların açık olduğunu fark etmedi! ABD Başkanı Joe Biden’den İsrail’e “son uyarı”

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 09:47
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yine bir gafa imza attı. Bu kez kameraların açık olduğunu fark etmedi. O sırada İsrail Başbakanı Netanyahu ile aralarındaki gerilimden bahsediyordu.
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Biden kameraların açık olduğunu fark etmedi
Biden kameraların açık olduğunu fark etmedi
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