Biden kameraların açık olduğunu fark etmedi! ABD Başkanı Joe Biden’den İsrail’e “son uyarı”

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yine bir gafa imza attı. Bu kez kameraların açık olduğunu fark etmedi. O sırada İsrail Başbakanı Netanyahu ile aralarındaki gerilimden bahsediyordu.

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