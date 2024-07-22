Biden için son böyle başladı! Düelloyu da Beyaz Saray'ı da kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nde beklenen oldu. Başkan Biden "yarışta artık yokum" dedi. Peki, Oval Ofis'in son sahibi yeni döneme hazırlanırken nasıl havlu attı? Washington’da rüzgar neden tersine döndü? Cevaplar haberimizde.

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