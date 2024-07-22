22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Biden için son böyle başladı! Düelloyu da Beyaz Saray'ı da kaybetti

Biden için son böyle başladı! Düelloyu da Beyaz Saray'ı da kaybetti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2024 19:20
Amerika Birleşik Devletleri’nde beklenen oldu. Başkan Biden "yarışta artık yokum" dedi. Peki, Oval Ofis'in son sahibi yeni döneme hazırlanırken nasıl havlu attı? Washington’da rüzgar neden tersine döndü? Cevaplar haberimizde.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Biden için son böyle başladı!
Biden için son böyle başladı!
Harris adaylığa ne kadar yakın?
Harris adaylığa ne kadar yakın?
Otoyol köprüsü çöktü! 25 araç suya düştü
Otoyol köprüsü çöktü! 25 araç suya düştü
Biden’ın kararına dünya liderlerinden tepkiler
Biden’ın kararına dünya liderlerinden tepkiler
Olimpiyatlar kilisede ayinle başladı!
Olimpiyatlar kilisede ayinle başladı!
Kamala Harris kimdir?
Kamala Harris kimdir?
Biden’ı tekmeledim, artık Kamala ile yarışacağım
"Biden’ı tekmeledim, artık Kamala ile yarışacağım"
Trump’tan ilk değerlendirme
Trump’tan ilk değerlendirme
Joe Biden adayını açıkladı
Joe Biden adayını açıkladı
Joe Biden adaylıktan çekildi
Joe Biden adaylıktan çekildi
Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Orta Doğu’da savaş yayılıyor mu
Orta Doğu'da savaş yayılıyor mu
Daha Fazla Video Göster