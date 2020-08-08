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Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç gelişme: 60'dan fazla kişi kayıp

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Giriş: 08.08.2020 11:01
Güncelleme:08.08.2020 11:02
Son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonucu yaşanan faciada, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, "Patlamada yaralananlardan 120'sinin durumu kritik. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı artabilir" dedi.
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