Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç gelişme: 60'dan fazla kişi kayıp

Son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonucu yaşanan faciada, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, "Patlamada yaralananlardan 120'sinin durumu kritik. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı artabilir" dedi.