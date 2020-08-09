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Beyrut'ta tansiyon tavan yaptı! Güvenlik güçleri müdahale ediyor

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Giriş: 09.08.2020 21:06
Güncelleme:09.08.2020 21:07
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şehitler Meydanı'nda toplanan bir grup gösterici, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto etti. Şehitler Meydanı'na yakın Meclis binasına yürüyen ve aynı zamanda bölgede konuşlanan güvenlik güçlerine taşla saldıran eylemcilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor. A Haber ekibi Beyrut'taki gelişmeleri saniye saniye aktardı. İşte detaylar...
Beyrut'ta tansiyon tavan yaptı! Güvenlik güçleri müdahale ediyor
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