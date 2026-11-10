Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Anıtkabir'de anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle anıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki devlet erkanı mozoleye çelenk bıraktı; saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılırken, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar Anıtkabir'deki son durumu ve günün programını canlı yayında aktardı.