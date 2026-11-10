İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama: Yaralanan 12 kişinin sağlık durumu nasıl?

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 17 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Yaşanan elim kazanın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Şehir Hastanesi önünden son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Vedat Sezer, biri ağır olmak üzere 12 yaralının tedavilerinin devam ettiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın facianın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması yönünde talimat verdiğini bildirdi.