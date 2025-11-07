Beyaz Saray’daki basın toplantısında korku dolu anlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın zayıflama ilacı üreticileri ile yapılan anlaşmaları duyurduğu basın toplantısında Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay’ın fenalaşması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Findlay’a ilk müdahaleyi orada bulunan Dr. Mehmet Öz yaparken, Trump daha sonra Findlay'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

