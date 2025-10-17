Beyaz Saray’da Trump-Zelenskiy zirvesi: Savaşı bitirmek istiyoruz!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a geldi. Görüşmede konuşan Trump, "Nobel Barış Ödülü umurumda değil, ben savaşı bitirmek istiyorum. Rusya-Ukrayna Savaşı durduracağım 9. savaş olacak" dedi.Savaşı bitirmek istiyoruz, çok insan öldü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy çok çekti ve dürüst olmak gerekirse, biz de onunla birlikte bu zorlukları yaşadık" dedi.

