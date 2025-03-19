19 Mart 2025, Çarşamba

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Berlin’de toplu taşıma çalışanları yeniden 2 günlük greve gitti!

Berlin'de toplu taşıma çalışanları yeniden 2 günlük greve gitti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 17:31
Almanya’da ardı ardına gelen grevler hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanları, ücret artışı talepleriyle 19 ve 21 Mart’ta 48 saatlik bir uyarı grevi başlattı. Gece yerel saatle 03.00'te başlayan grev, 21 Mart 03.00'te sona erecek. Grev nedeniyle başkentte, şehir içi otobüs, metro ve tramvay seferleri yapılmayacak. Berlin’de yalnızca, başka bir kurum tarafından işletilen şehir içi banliyo trenleri seferlerine düzenli bir şekilde devam ediyor.
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Berlin’de toplu taşıma çalışanları yeniden 2 günlük greve gitti!
Berlin’de toplu taşıma çalışanları yeniden 2 günlük greve gitti!
Berlin'de toplu taşıma çalışanları yeniden 2 günlük greve gitti!
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