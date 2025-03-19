Berlin’de toplu taşıma çalışanları yeniden 2 günlük greve gitti!

Almanya’da ardı ardına gelen grevler hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanları, ücret artışı talepleriyle 19 ve 21 Mart’ta 48 saatlik bir uyarı grevi başlattı. Gece yerel saatle 03.00'te başlayan grev, 21 Mart 03.00'te sona erecek. Grev nedeniyle başkentte, şehir içi otobüs, metro ve tramvay seferleri yapılmayacak. Berlin’de yalnızca, başka bir kurum tarafından işletilen şehir içi banliyo trenleri seferlerine düzenli bir şekilde devam ediyor.

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