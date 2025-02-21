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Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti!

Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 18:09
Almanya'nın başkenti Berlin'de Ver.di işçi sendikasının çağrısı üzerine toplu taşıma sektöründe perşembe gecesi yerel saatle 03.00'te başlayan grev devam ediyor. Yarın 03.00'te sona erecek grev nedeniyle otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal edildi. Başka bir işletmeye bağlı olan banliyö trenleri ise seferlerine devam ediyor.
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Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti!
Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti!
Berlin’de hayat durdu! Toplu taşıma grevi şehri felç etti!
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